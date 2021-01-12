(Özel) İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada

Kağıthane’de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrikalı genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonunun çalınarak neye uğradığını şaşıran kadının poşetleri bırakıp peşinden koştuğu kapkaççı kayıplara karıştı. Kapkaç anı kameralara yansırken şüphelinin peşine düşen polis, şahsın üstünden düşen tornavida üzerinde de parmak izi incelemesi yaptı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti. Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.