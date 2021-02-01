(Özel) İstanbul’da gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Sarıyer Bahçeköy orman yolunda yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonun çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sarıyer Bahçeköy orman yolunda geçtiğimiz Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 35 GD 7435 plakalı Fiat Albea marka otomobille seyreden Umutcan Ömeroğlu, Hacıosman istikametine seyrettiği esnada yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Emir idaresindeki 34 BM 2244 plakalı Mercedes Atego marka kapalı kasa kamyon ile kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada yol kenarına savrulan otomobil kullanılamaz hale gelmişti. Otomobil içerisindeki sürücü Umutcan Ömeroğlu, hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan arkadaşı Ahmet Karakurt ağrı yaralı şekilde kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Feci kaza kamerada

O feci kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyon seyrettiği esnada otomobil şerit değiştiriyor. Bir süre sonra da kamyonla otomobil kafa kafa çarpışıyor. Kullanılamaz hale gelen otomobil yol kenarına savruluyor.

Geriye fotoğrafları kaldı

Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Karakurt’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı bir köyde toprağa verildi. Karakurt’tan geriye ise arkadaşları ve ailesiyle birlikte mutlu olduğu anlara ait fotoğraflar kaldı.

