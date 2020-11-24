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(Özel) İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma

24.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki kişi, karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine güpegündüz tabancalarla ateş açtı.

Kağıthane’de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki kişi, karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine güpegündüz tabancalarla ateş açtı. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışmada taraflardan biri yaralanırken, olay yerinde ise 22 adet kovan bulundu. Çatışma sonrası kaçan bir şahsın tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiyle dövüldüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Murat Akkuş ile Onur T. ve Samet T, semtin meydanında karşı karşıya geldi. Akkuş’u karşısında gören Onur T. belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı. Ateş açılması sonrası Onur T, sol bacağından yaraladığı Akkuş’un üstüne atladı.

Sokak ortasında güpegündüz çatıştılar
Yerde arbede sürdüğü esnada Onur T’nin ateş alan tabancası nedeniyle Samet T. panikle yere yattı. Boğuşma esnasında tabancasını yere düşüren Onur T. ise hızla koşarak kaçmaya başladı. Şahıs kaçarken yerden kalkan Akkuş da, üzerindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Onur T’nin kayıplara karıştığı olay sonrası kaçmaya çalışan Samet T. ise kendisini sekerek kovalayan yaralı Akkuş ve arkadaşları tarafından bir işyerinin önünde sıkıştırıldı. Yumruk, tekme ve sopalarla öldüresiye dövülen Samet T. ardından vatandaşların yardımıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde 22 adet kovan bulundu
Olayın ardından kendisine ateş açan Onur T’nin yere düşürdüğü tabancayı da alan yaralı Akkuş, silahları sakladıktan sonra kendi imkanlarıyla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışma sonrası çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Önlemin ardından çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. İnceleme ekipleri ise, 22 adet kovan bulunan olay yerindeki bir kuaföre 3 adet, ayakkabıcıya ise 2 adet mermi isabet ettiğini tespit etti.

Çatışmada kullanılan silahlar ele geçirildi
Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri, yaralı Akkuş’un ifadeleri doğrultusunda hem kendi hem de Onur T’nin yere düşürdüğü tabancaları Emniyet Evleri Mahallesi’nde bir sokaktaki kapalı kasa minibüsün altında ele geçirdi. Şüpheli ve mağdur olarak ifadesi alınan Murat Akkuş’a “ateşli silah kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Olaya karışan Onur T. ve Samet T’nin ise “kasten yaralama” suçu nedeniyle polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

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