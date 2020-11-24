(Özel) İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma

Kağıthane’de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki kişi, karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine güpegündüz tabancalarla ateş açtı. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışmada taraflardan biri yaralanırken, olay yerinde ise 22 adet kovan bulundu. Çatışma sonrası kaçan bir şahsın tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiyle dövüldüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Murat Akkuş ile Onur T. ve Samet T, semtin meydanında karşı karşıya geldi. Akkuş’u karşısında gören Onur T. belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı. Ateş açılması sonrası Onur T, sol bacağından yaraladığı Akkuş’un üstüne atladı.

Sokak ortasında güpegündüz çatıştılar

Yerde arbede sürdüğü esnada Onur T’nin ateş alan tabancası nedeniyle Samet T. panikle yere yattı. Boğuşma esnasında tabancasını yere düşüren Onur T. ise hızla koşarak kaçmaya başladı. Şahıs kaçarken yerden kalkan Akkuş da, üzerindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Onur T’nin kayıplara karıştığı olay sonrası kaçmaya çalışan Samet T. ise kendisini sekerek kovalayan yaralı Akkuş ve arkadaşları tarafından bir işyerinin önünde sıkıştırıldı. Yumruk, tekme ve sopalarla öldüresiye dövülen Samet T. ardından vatandaşların yardımıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.