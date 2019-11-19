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(Özel) İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı.

(Özel) İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada

Beşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Beşiktaş’ta geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde yaşanan olayda Necdet K., idaresindeki özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversite durağına dalmıştı. Olay sonucunda 1 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Benzer bir kaza ise geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 22.25 sıralarında Kuruçeşme’de yaşandı. Bebek istikametine 34 BBF 120 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halinde olan sürücü Ali Kamil Börekçioğlu Muallim Naci Caddesi üzerinde ilerlemeye başladı. Sürücü caddede gittiği esnada kaldırımdan yürüyen Suriye uyruklu Ramı Abdo ve Hollanda asıllı Dima Al Dabous çifti, yolun karşısına geçmek istedi. İlk şeridi geçen turistler yolun ortasına diğer şeridi geçmek için beklemeye başladı. Ancak o esnada sürücü Börekçioğlu, ortada karşıya geçmeyi bekleyen turistlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan turistler birkaç metre ileriye savrularak yaralandı. Yürekleri ağızlara getiren kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistler neye uğradığını şaşırdı
Görüntülerde, trafik aktığı esnada turistler kaldırımda bir süre yürüyor. Ardından çift yolun karşısına geçerek ortasına geliyor. O esnada turistlere caddede seyreden otobüs çarpıyor. Otobüsün çarptığı turistler birkaç metre ileriye savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar koşmaya başlıyor. Öte yandan kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turistleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Can emanet ediyoruz, kesinlikle bir faciaya sebep olabilirdi”
Kaza hakkında konuşan Emre Dalkılıç, “Yolun karşısına geçmeye çalışan biri bayan biri erkek Hollandalı ve Suriyeli turist, tam ortada beklerken otobüs onları görmüyor. Görmemesi de imkansız, nasıl becerdi bilmiyorum. Sonra vuruyor ve yere düşüyorlar. Baya etkili bir vuruş oluyor, 3-4 metre havalandılar. Otobüslerin çok ciddi şekilde denetlenmeleri lazım. Ya önünde duran yayaları görmüyorlar ya da durağa giriyor. Doğrusu o şoför de kendini denize falan atmıştı. Bunlar çok acayip şeyler. Bu insanlar psikoteknikten geçiyor mu, geçmiyor mu veya torpille mi bir yerlere geliyorlar. Can emanet ediyoruz. Kesinlikle bir faciaya sebep olabilirdi. Allah korusun, adamlar sürekli yollardalar” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Özel) İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada

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