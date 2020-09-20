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(Özel) İstanbul’da hareketli dakikalar kamerada: Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Şişli’de polis ekiplerinin kovaladığı motosikletli hırsızlar, kaçarken önce bir taksiye ardından kaldırımda yemek yiyen yayaya çarpıp kaza yaptı.

(Özel) İstanbul’da hareketli dakikalar kamerada: Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

Şişli’de polis ekiplerinin kovaladığı motosikletli hırsızlar, kaçarken önce bir taksiye ardından kaldırımda yemek yiyen yayaya çarpıp kaza yaptı. Yere savrularak yaralanan ve acı içerisinde kıvranan hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 34 EG 3272 plakalı motosikletle seyir eden iki şahsı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ekipleri motosikletlileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli şahıslar, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi’nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklettekiler yaralanırken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 vatandaşa çarptı.

Hareketli dakikalar kamerada
Polis, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinin ardından motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza sonrasında yaşanan hareketli dakikalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) İstanbul’da hareketli dakikalar kamerada: Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

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