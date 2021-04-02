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(Özel) İstanbul’da hırsızlık için çocukları kullanan “toplu taşıma çetesi” çökertildi

02.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları da kullanarak toplu taşıma araçlarında hırsızlık yapan 10 kişilik çeteyi, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyerek çökertti.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları da kullanarak toplu taşıma araçlarında hırsızlık yapan 10 kişilik çeteyi, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyerek çökertti. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, çetenin 2 ay içerisinde 11 hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı olayda ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay içerisinde toplu taşımalardan yankesicilik yöntemiyle ve birçok işyerinden ise hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, şikayetçi olan vatandaşların çoğunlukla toplu taşıma araçlarında cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Olayların yaşandığı toplu taşıma araçlarında, istasyonlarda ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 10 kişilik bir çetenin 11 ayrı olaya karıştığını belirledi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera kaydını çözümleyen Şişli polisi, 7’si yaşı küçük 10 şüphelinin eşkallerinin tespit etti.

Çocukları kullanan çete üyeleri yüzlerce saatlik görüntüden çözüldü
Çete üyelerinden 7’sinin çoğunluğunun yaşı küçük olduğunun belirlenmesi üzerine diğer 3 şüphelinin ise onları suça sürükleyen ve koruyan şahıslar olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlikleri tek tek tespit edilen 10 şüpheli, geçtiğimiz Pazartesi günü evlerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan metro istasyonunda ve bir hamburgercide yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahıs metro geldiği esnada kapısına yaklaşıyor. Metroya binecek olan kadın, kapının önünde içeridekilerin çıkmasını beklediği esnada harekete geçen şahıs telefonu çalarak kaçıyor. Diğer bir görüntüde ise, hamburgerciye camından giren hırsız cep telefonunun eş fenerini açarak içeride dakikalarca dolaştıktan sonra maddi değeri olan eşyaları çalıyor.

Hırsızlar tutuklandı, telefonlar sahiplerine teslim edildi
Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları telefonlar ve eşyalar da ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 10 şüphelinin burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşları küçük olan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan ele geçirilen 10 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar ve şarjlı el matkabı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar ise Şişli polisini çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

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