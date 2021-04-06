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  4. (Özel) İstanbul’da ilginç kaza: Bisikletli ile yaya çarpıştı

(Özel) İstanbul’da ilginç kaza: Bisikletli ile yaya çarpıştı

06.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar’da cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli genç, aniden çıkarak yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.

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İstanbul Üsküdar’da cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli genç, aniden çıkarak yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı. İlginç kaza güvenlik kameralarına yansırken, yere savrularak yaralanan bisikletli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Ferah Mahallesi’nde geçtiğimiz sene Şubat ayında meydana gelen ilginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yurdakul bisikletiyle trafiğe çıkarak cadde üzerinde seyretmeye başladı. Genç bisikletli bir süre gittikten sonra ara sokaktan kimliği belirsiz bir vatandaş, yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.
O esnada bisikletli genç ile yaya yol ortasında çarpıştı. İlginç kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu Yurdakul ve yaya yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yurdakul’u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu gencin omurgasında boşluk oluştuğu öğrenildi.

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