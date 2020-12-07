HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

(Özel) İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

07.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

Beyoğlu’nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kasımpaşa’da tek tekerlek üzerinde gitmeye çalışan motosikletli kurye yere savrulurken, Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, sokak arasında seyir halinde olan motosikletli kurye bir anlık dalgınlık sonucu gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarparken, kurye ise yere savrularak yaralandı.

Şov yaparken yere savruldu
Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay meydana gelen bir başka kazada da, şov için motosikletle tek tekerlek üzerinde giden kurye dengesini kaybederek yere savruldu. Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Ev işlerini yapmamak boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydı

İSKİ su kesintisi 7 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istedi

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

86 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.