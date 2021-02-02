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  4. (Özel) İstanbul’da kargoya verilen radyodan uyuşturucu çıktı

(Özel) İstanbul’da kargoya verilen radyodan uyuşturucu çıktı

02.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de iki şahıs radyonun içerisine uyuşturucu koyup Sinop’a kargolamak istedi.

Kağıthane’de iki şahıs radyonun içerisine uyuşturucu koyup Sinop’a kargolamak istedi. Kargo yetkililerinin koku geldiğini fark ederek durumu bildirmesi üzerine cihazı açan polis, içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların evine baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve fişek ele geçirdi.
Kağıthane’de dün saat 13.00 sıralarında iki şahıs, kargo firmasına gelerek yanlarında getirdikleri radyoyu Sinop’a kargolamak istediğini söyledi. Evrakları doldurarak cihazı bırakan şahıslar ardından firmadan ayrıldı. Firma yetkilisi işlemleri yaptığı esnada radyodan uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine kargo sorumlusu cihazı alarak Sadabat Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Tornavida yardımıyla cihazı açan polis ekipleri, içerisinde bir miktar satışa hazır marijuana ele geçirdi.

Kargoya verilen radyodan uyuşturucu çıktı
Bunun üzerine kargo evrakından bilgilerden şahısların kimliğini tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak” suçundan emniyette 3 adet kaydı olan Selim K. ve 3 adet “kasten yaralama”, 5 adet “uyuşturucu kullanmak”, 10 adet “evden hırsızlık” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan emniyette kaydı bulunan Emre Ç.’nin evine baskın düzenledi. Baskında Emre Ç.’nin evinde arama yapan polis, beyaz kağıda sarılı vaziyette 2 parça halinde marijuana diye tabir edilen uyuşturucu madde, madde fişeklemede kullanılan çok sayıda çizgili kağıt parçası, bir adet hassas terazi, madde satışında kullanıldığı düşünülen 1 adet cep telefonu, 102 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Torbacılardan biri gözaltında
Selim K.’nın da evine giren polis içeride herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınan Selim K.’ya emniyette “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Evinde uyuşturucu ve fişek bulunan Emre Ç.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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