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İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada

26.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası kurye tepki gösterdiği adamın kafasına kaskla vurdu. Adamında yumrukla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kavga anları kameralara yansırken, vatandaşların araya girmesiyle ayrılan kişiler birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz 25 Mart Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli kuryenin tepki göstermesi üzerine sürücüde aracından indi.

BAŞINA KASKLA VURDU

Şahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra vatandaşlara araya girerek ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

(İHA)

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