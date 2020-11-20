(Özel) İstanbul’da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

Kağıthane’de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan suç makinesi şahsın emniyette 24 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere 34 CMP 195 plakalı kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan 34 EE 4550 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye (24) çarptı.

Tekme ve yumrukla birbirine girdiler

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Fatih D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D., Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı.