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  4. (Özel) İstanbul’da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda tutuklandı

(Özel) İstanbul’da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda tutuklandı

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüne saldıran, araca tabancayla ateş açan ve polis ekipleri tarafından yakalanan motosikletli maganda, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere 34 CMP 195 plakalı kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan 34 EE 4550 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye (24) çarpmıştı.

Kağıthane’de geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüne saldıran, araca tabancayla ateş açan ve polis ekipleri tarafından yakalanan motosikletli maganda, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere 34 CMP 195 plakalı kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan 34 EE 4550 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye (24) çarpmıştı. Motosikletten düşerek yere savrulan D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürümüş, çıkan kavgada Fatih D., Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başlamıştı. Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavgada vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmış ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açmıştı.

Motosikletli maganda tutuklandı
Olayın ardından yaşananları evinin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D.’yi kıskıvrak yakalamıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi, Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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