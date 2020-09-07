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  4. (Özel) İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada

(Özel) İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Şişli’de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi.

Şişli’de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan tipi araçla istasyona gelen sürücü yakıt almaya başladı. Yakıtını alan sürücü aracına bindikten sonra istasyondan ayrılmak için harekete geçti. O esnada yere eğilerek pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A, yere uzandı.

Araçla bacağının üzerinden geçti
Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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