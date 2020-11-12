(Özel) İstanbul’da korkutan rögar kapağı kazası kamerada

Kağıthane’de açılan rögar kapağına lastiği giren kargo aracı kaza yaptı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ters istikamete dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 LN 4853 plakalı kargo aracıyla seyir halinde olan Durmuş Erdoğan, rögar kapağının yerinden çıktığını fark edemedi. Aracın arka lastiğinin rögara girmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra ters istikamete döndü. Kazada şans eseri sürücü Erdoğan yara almadan kurtulurken, korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kargo aracı rögara girdikten sonra araç kaldırıma çarpıyor. Araç daha sonra ters istikamete dönüyor.

“Araç dönüp kaldırıma çıktı”

Olayın ardından sürücü Erdoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler incelemelerin ardından kazayla ilgili tutanak tuttu. Belediye ekipleri ise kazaya neden olan rögar kapağını yerine koyarak çevresini asfaltladı. Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Rögar kapağı oradan çıkıp buraya kadar gelmişti. Sonra biz bunu alıp tekrardan yerine koyduk. Akşam bir daha çıkmış. İleride kaza olmuş, kargo aracı girmiş. Sonra araç dönüyor kaldırıma çıkıyor” dedi.

