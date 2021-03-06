HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

(Özel) İstanbul’da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

06.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler esnasında bir kuaförden açık sürgülü kapıyla geçiş yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler esnasında bir kuaförden açık sürgülü kapıyla geçiş yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Şahısların polis baskına karşım güvenlik kamera sistemi de kurdukları tespit edildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir erkek kuaförünün içerisinden bir kıraathaneye geçiş yapılarak oyun oynandığını ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, kuaförden 4 kişinin çıktığını belirledi. Kuaförün içerisinde açık sürgülü bir kapı olduğu ve kapıdan kıraathaneye geçiş yapıldığı tespit edilmesi üzerine Kağıthane polisi, açık sürgülü kapıdan kıraathane girerek içeriye baskın düzenledi.

Kuaför görünümlü kıraathane
Baskında içeride beş kişinin bulunduğu, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar!

Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Evde kumara baskın! Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Aralarında SGK çalışanları da var

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.