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(Özel) İstanbul’da küçük kız motosikletin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Fatih’te koşarak aniden yola atlayan Suriyeli küçük kız, motosikletin altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Fatih’te koşarak aniden yola atlayan Suriyeli küçük kız, motosikletin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Ölümden kıl payı kurtulan minik kız, ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğuldu.
Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Yalçın M., iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Bir süre sonra caddeye giren sürücünün önüne arkasını dönüp koşmaya başlayan Suriye uyruklu küçük bir kız çıktı. Yola atlayan kızı dikkati sonucu son anda fark eden sürücü frene basarak durmayı başardı ancak hafifçe dokunduğu kız büyük korku yaşadı. Ezilmekten son anda kurtulan küçük kız, panikle yol kenarına kaçtı. Ağabeyinin azarladığı minik kız ağlamaya başladı. Motosiklet sürücüsü ise kızın ağabeyini uyararak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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