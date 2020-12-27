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(Özel) İstanbul’da kundakçı dehşeti kamerada

27.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de gece park halindeki bir motosikleti tiner dökerek yakıp kaçan madde bağımlısı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay esnasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandı.

Kağıthane’de gece park halindeki bir motosikleti tiner dökerek yakıp kaçan madde bağımlısı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay esnasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosikletin kundaklanma anı kameralara da yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 02.55 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cadde üzerinde park halindeki motosikleti tiner döktükten sonra ateşe vererek kundakladı. Şahıs ardından olay yerinden kaçarken, motosikletin alev alev yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden zanlının eşkalini belirleyen polis, şahsın tinerci diye tabir edilen madde bağımlısı olduğunu tespit etti. Olayın ardından semtte çalışma yapan Kağıthane polisi, olay esnasında da aynı kıyafetleri giyen O.M.’yü önceki gün saat 20.45 sıralarında kıyafetlerinden tespit ederek yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen O.M’nin ifadesi alındı. Herhangi bir terör eylemi olmadığı ve motosikletin sahibiyle husumeti olmadığı öğrenilen şahsın maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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