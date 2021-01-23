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  4. (Özel) İstanbul’da kundakçıya meydan dayağı kamerada

(Özel) İstanbul’da kundakçıya meydan dayağı kamerada

23.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de park halindeki bir araca zarar verdiği iddia edilen “Tinerci Ümit” lakaplı kundakçı şahsın, mahallenin gençleri tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane’de park halindeki bir araca zarar verdiği iddia edilen “Tinerci Ümit” lakaplı kundakçı şahsın, mahallenin gençleri tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o meydan dayağı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıthane’de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan bir olayın ise görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Osman M, semtteki bir sokak üzerinde park halinde olan bir araca üstüne çıkarak ve zıplayarak zarar verdi. Bunu gören aracın sahibi ve mahalledeki gençler, şahsı tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Yere yatırılarak sopayla da feci şekilde dövülen şahıs ardından koşarak kaçtı. Şahsın dayak yediği o anların görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o meydan dayağı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda minibüs, motosiklet ve kulübe kundaklama gibi olayları gerçekleştiren “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M. isimli kundakçı şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından defalarca kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri yapılan Osman M. adli makamlarca serbest bırakıldı.

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