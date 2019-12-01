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(Özel) İstanbul’da lüks araca silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:46 | Son Güncelleme

Şişli’de seyir halindeki lüks araca başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli’de seyir halindeki lüks araca başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kurşun isabet ederek yaralanan Emrullah Ç.’nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 05.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence mekanından çıkan Emrullah Ç.’nin idaresindeki 34 GOL 63 plakalı lüks cip ve 34 BTR 578 plakalı otomobile, başka bir otomobilden ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cipteki sürücü Emrullah Ç., sırtından 4 kurşunla yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip ise kaldırıma çıktıktan sonra banka çarparak durdu.
Saldırı sırasında Emrullah Ç.’nin arkadaşı Metin S. ve Cihan S.’nin içerisinde bulunduğu 34 BTR 578 plakalı otomobile ve Bülent V.’nin idaresindeki 34 THK 54 plakalı ticari taksiye de kurşunlar isabet etti. Saldırı sırasında taksi ile 34 BTR 578 plakalı otomobilde maddi hasarlı kaza yaptı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde, ticari taksi ve 34 BTR 578 plakalı otomobil kaza yapıyor. Saldırıya uğrayan cip ise kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor. Kazaya karışan araçtakiler panik yaşayarak araçtan iniyor. Taksi sürücüsünün sendeleyerek yürüdüğü görülüyor. Panik sonrası sürücüler araçlarına binerek hızla uzaklaşıyor.

Saldırıya uğrayan adam hayati tehlikeyi atlattı
Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrullah Ç.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralının hayati tehlikesinin atlattığı öğrenildi. Saldırı esnasında Emrullah Ç.’nin yanında bulunan Sezar Ç. ve diğer otomobildeki arkadaşları Metin S. ile Cihan S. ise yara almadan kurtuldu.

Yaralı ve arkadaşlarının çok sayıda suç kaydı çıktı
Öte yandan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emrullah Ç.’nin emniyette, “kasten yaralama”, “açıktan hırsızlık”, “dolandırıcılık” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu, yara almadan kurtulan yanındaki Sezar Ç. ile diğer otomobildeki Metin S. ve Cihan S.’nin ise benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Metin S.’nin “güveni kötüye kullanma” suçundan aranmasının olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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