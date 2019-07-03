HABER

(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, cadde ve sokaklarda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, cadde ve sokaklarda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Kavşaklarda dönerek ortalığı dumana boğan magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.
İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında “drift” terörü devam ediyor. Son olarak Bağcılar’da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca yanlama hareketi yaptı. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen sürücüyü arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde magandanın arkadaşının “Gaza bas, bırakma” demesi “pes” dedirtti. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda, ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

Sokak ve caddelerde terör estirdiler
Kocaeli Darıca’daki bir başka görüntüde de cadde üzerinde seyreden lüks otomobilli maganda, yerlerin ıslak olmasını fırsat bilerek yanlama yapmaya başladı. Yanlama yapan sürücü, trafikte seyreden araçların arasından ana caddeye geçti. Aynı magandanın gündüz saatlerinde İstanbul’da kaydedilen bir başka görüntüsünde ise kendini cep telefonuyla görüntüleyerek bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartması kameralara yansıdı.

Kavşakta dönüp ortalığı dumana boğdu
Ataşehir’de bir başka lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “Senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama yapmaya başladı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna terör estirdi. Ortalığı siyah dumana boğan maganda, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü

(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştıKimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştı
(Özel) Esenyurt’ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı(Özel) Esenyurt’ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.