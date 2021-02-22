(Özel) İstanbul’da manav görünümlü kıraathaneye baskın: 124 bin 884 lira ceza

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine manav görünümlü bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, içeride kağıt oyunu oynayan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Manav görünümlü kıraathaneye baskın

Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan Halil K.’nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

