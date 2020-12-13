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  4. (Özel) İstanbul’da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

(Özel) İstanbul’da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

13.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu.

Kağıthane’de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu. Çalışanın bağırması üzerine panik yapan gaspçı, kaçarken tabancayı diğer çalışana doğrulttu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ilkın M., sokak üzerindeki markete girdi. Şahıs doğrudan marketin deposuna girerek oradaki kadın çalışan Yağmur Ş.’ye paraları vermesi için tabanca doğrulttu. Kadın çalışanın bağırmaya başlaması üzerine panik yapan gaspçı Ilkın M., marketten çıkmak istedi. Ancak o esnada gaspçı, kendisini durdurmaya çalışan Bora Ö.’ye tabancasını doğrulttu. Çalışanın eliyle müdahale etmesi sonrası gaspçı Ilkın M. hiçbir şey çalamadan marketten ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi “dar alan” uygulamasıyla yakaladı
Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, markete giderek çalışma başlattı. Çalışanların ifadelerine başvuran Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şahsın eşkalini belirledi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ilçe genelinde “dar alan” uygulaması yapan polis ekipleri, gaspçı Ilkın M.’yi ilçeden çıkamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, market çalışanları tarafından teşhis edildi. Ayrıca şahsın olayda kullandığı tabancaya da el konuldu. Büroda ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ilkın M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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