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(Özel) İstanbul’da marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Çeliktepe’de bir markete girerek kasadan 800 lira çalan gaspçıya market sahibi ve vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

Çeliktepe’de bir markete girerek kasadan 800 lira çalan gaspçıya market sahibi ve vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Olay anı kameralara yansırken, tekme ve yumruklarla darp edildikten sonra kaçan gaspçı, suça göz açtırmayan Kağıthane polisi tarafından 1 saat içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen suç makinesi şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gün saat 22.45 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde marketi gözetleyen kimliği belirsiz bir şahıs, market sahibi H.N.H’nin arka tarafa geçmesini fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs kasanın dışındaki 800 liraya elini uzattığı esnada market sahibi soyulduğunu fark ederek yanına koştu.

Gaspçıya meydan dayağı kamerada
Gaspçıya arkadan sarılan H.N.H, elindeki paraları bıraktırmaya çalıştı ancak şahıs direnmeye başladı. Bunun üzerine market sahibi, gaspçıyı yumruklamaya başladı. Şahsın elinde paralarla kaçmaya çalışması üzerine market sahibi ile aralarında boğuşma yaşandı. Kavga sürdüğü esnada sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak markete geldi. Vatandaşların da meydan dayağı attı şahıs, market sahibi tarafından yere yatırıldı. Ancak direnmeye devam eden gaspçı, vatandaşların elinden kurtularak paralarla beraber kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi suça göz açtırmıyor
Olayın ardından market sahibi H.N.H’nin ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede markete gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda şahsın eşkalini belirleyen polis, çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında semti ablukaya alan Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsın Çeliktepe Şairane Sokak üzerinde olduğunu fark etti.

Gaspçı 1 saat geçmeden yakalandı
Şahsın “dur polis” ihtarına uymaması ve kaçmaya başlaması üzerine polis ile arasında kovalamaca başladı. Kısa süre sonra kıskıvrak yakalanan şahıs etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde 285 lira para bulundu. Paraya el koyan Kağıthane polisi ardından şahsı gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Emre B, Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Suç makinesi şahıs tutuklandı
Emniyette “yağma”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” gibi benzeri suçlardan emniyette 14 adet kaydı olduğu tespit edilen gaspçı Emre B, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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