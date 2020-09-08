(Özel) İstanbul’da minibüs ve otobüslere ’ayakta yolcu’ denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek yönündeki açıklamaların ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, minibüsler ve belediye otobüsleri üzerinde denetimleri daha da sıklaştırdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı. Denetimlere hız kesmeden devam eden ve fazla yolcu alan minibüslere göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek yönündeki açıklamaların ardından uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüslere ve belediye otobüslerine şok denetim gerçekleştirdi.

Otobüsler tıklım tıklım, minibüsler boş

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından araçların içerisine kontrol eden polis, ayakta yolcusu kapasite fazlası olan sürücülere ceza kesti. Otobüslerin tıklım tıklım olduğu görülürken, minibüslerin ise otobüslere nazaran daha boş olduğu gözlendi.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

