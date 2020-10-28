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(Özel) İstanbul’da motosiklet hırsızları durmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlar, sahiplerini adeta canından bezdirdi.

(Özel) İstanbul’da motosiklet hırsızları durmuyor

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlar, sahiplerini adeta canından bezdirdi. Motosikletleri korumak için alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamayan kişilerin hırsızlık anları kameraya yansıdı.
İstanbul’un Zeytinburnu, Fatih ve Güngören ilçeleri başta olmak üzere çeşitli adreslerde son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları vatandaşları bıktırdı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık anları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Çeşitli metotlarla çalınan motosikletlerin değeri 10 ila 25 bin TL arasında değişiyor. Motosikletler ev veya iş yerlerinin önünden saniyeler içinde çalınıyor. Vatandaşlar, son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesi için sosyal medyada çare arıyor.

(Özel) İstanbul’da motosiklet hırsızları durmuyor

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