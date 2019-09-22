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(Özel) İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında araçların arasında tek tekerlek üzerinde giden, ellerini gidondan çeken ve motosikletin üstüne yatan 3 ayrı maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

(Özel) İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında araçların arasında tek tekerlek üzerinde giden, ellerini gidondan çeken ve motosikletin üstüne yatan 3 ayrı maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara 4 bin 753 lira para cezası kesildi.
İstanbul Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde bir maganda, trafikte seyrettiği esnada motosikletinin üstüne yatarak metrelerce seyretmiş hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde diğer bir maganda da hem benzin deposunun üstünde motosikleti kullanmış hem de gidondan ellerini çekmişti. Haliç Köprüsü Edirne istikametinde ise başka bir motosikletli maganda, tek tekerlek üzerinde dakikalarca giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı.

Magandalara 4 bin 753 lira para cezası kesildi
Görüntülerin inceleyen polis, magandaların kullandığı motosikletlerin 34 BHZ 499, 05 BA 769 ve 59 UM 977 olduğunu belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, sürücüler Umutcan A., Talha K. ve Görkem Barış D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandalardan A.’ya, “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri” maddesinden 235 lira, “motosikletlerde koruma başlığı bulundurmamak, kullanmamak” maddesinden 108 lira ve “araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 577 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin ehliyetlerine el konuldu
Sürücü Talha K.’ya da, “sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayollarında araç kullanma” bin 2 lira, “araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililer her isteyişinde göstermemek” maddesinden 235 lira, “muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması” maddesinden 488 lira ve “bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki ellerle taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları” maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda bin 960 lira idari para cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar
Sürücü Görkem Barış D.’ye ise "trafik güvenliğini ve düzeni ile ilgili zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira ve “kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 216 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerin ehliyetine, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

(Özel) İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı

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