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(Özel) İstanbul’da motosikletli çetenin lüks otomobilin farını çalma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kağıthane’de motosikletli hırsızlık çetesi bir binanın önünde park halinde olan 600 bin lira değerindeki otomobilin 8 bin lira değerindeki farını saniyeler içerisinde çaldı.

Kağıthane’de motosikletli hırsızlık çetesi bir binanın önünde park halinde olan 600 bin lira değerindeki otomobilin 8 bin lira değerindeki farını saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, vatandaşların balkondan bağırdığı hırsızlar kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz 29 Haziran Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Rabak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki ayrı motosikletli dolaşan 4 kişilik hırsızlık çetesi, sokakta park halinde olan otomobilleri kontrol etmeye başladı. Hırsızlar olayın yaşandığı sokağa geldikleri esnada park halinde duran yaklaşık 600 bin lira değerindeki lüks otomobili fark etti. Vakit kaybetmeden harekete geçen hırsızlar, tornavida ile otomobilin 8 bin lira değerindeki farını 10 saniye gibi kısa bir sürede çıkartarak çaldı. Sesleri duyan bina sakinlerinin bağırması üzerine hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar motosikletle olay otomobilin yanına geliyor. Farları söken hırsızlar apar topar motosikletlerine binerek kaçıyor. Olayın ardından otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

“Araç 600 bin lira, farları ise 8 bin lira değerindeydi”
Komşuların sesleri üzerine dışarıya çıkan Yasin Orhan, “Ben kapıdaydım, eve giriyordum. Bir anda yukarıdan bağırma sesi geldi. Bir şey oldu sandım ve tekrar kapıya çıktım. Bir baktım ki farı sökmüş ve gitmişler. 2 motosikletle 4 kişi geldi. Lüks otomobilin farlarını söktüler. Araç 600 bin lira, farları ise 8 bin lira değerindeydi. O gece içerisinde yine 3 aracın farını sökmüşler. Başka bir semtte de otomobil çalmışlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bunlar çeteler” dedi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

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