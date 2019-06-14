(Özel) İstanbul’da motosikletli genç kızın feci ölümü kamerada

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor.