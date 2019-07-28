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(Özel) İstanbul’da motosikletli maganda “tek teker” üstünde yarışıp “makas” attı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Jandarma trafik timlerinin önünden de bu şekilde geçen maganda, bununla da yetinmeyip bir de trafikteki araçlarla tek teker üstünde yarışarak “makas” attı. O anları sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde kaydedilen görüntülerde motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde yaklaşık 180 kilometre hıza ulaşan maganda adeta ölüme meydan okudu. Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen maganda, TEM otoyolu ve E-5 karayolu başta olmak üzere mega kentin neredeyse her noktasında motosikletle trafikte terör estirdi.

Tek tekerlek üzerinde araçlarla yarıştı
Maganda otoyol üzerinde trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi bir de araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçerek “makas” attı. Tek tekerlek üzerinde gitmeyi adeta alışkanlık haline getiren maganda, daha da ileriye giderek trafikteki araçlarla da tek tekerlek üzerinde yarıştı.

Jandarma trafik timlerinin önünden tek tekerlek üzerinde geçti
Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, başka bir görüntüsünde ise otoyol üzerinde yine tek tekerlek üzerinde giderken emniyet şeridinde bekleyen jandarma trafik timlerini gördü. Ancak maganda ekipleri görmesine rağmen bu şekilde gitmeye devam etti. Jandarma ekiplerinin siren çalmasına aldırış etmeyen motosikletli bir süre sonra gözden kayboldu. O anları kameraya kaydeden maganda, bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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