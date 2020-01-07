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  4. İstanbul’da motosikletli magandaların tek teker kazaları

İstanbul’da motosikletli magandaların tek teker kazaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı ve Çağlayan’da tek teker terörü kayda alındı. Trafiğe açık alanda motosikletle tek teker üzerinde giden maganda, dengesini kaybedince kaza geçirerek hafif şekilde yaralandı.

Zincirlikuyu Mezarlığına motosikletle gelen genç sürücü, tek tekerlek üzerinde gitmek istedi. Mezarlık içerisini parkura çeviren maganda şov uğruna akrobatik hareket yaptığı esnada baltayı taşa vurdu. Dengesini kaybeden genç sürücü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kağıthane Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ise başka bir motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gittiği esnada dengesini kaybederek yola savruldu.

ŞOV YAPARKEN BALTAYI TAŞA VURDULAR

Sürücülerin kazalarını arkadaşları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Şişli Pangaltı Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde ise trafikte seyir halinde olan motosikletliye, sağa dönüş yapan dikkatsiz sürücü otomobiliyle çarptı. Motosikletliyle yere savrulan genç kazayı yara almadan atlattı. Motosikletli o anları sosyal medyada paylaştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zincirlikuyu maganda Motosiklet Kaza

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