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  4. (Özel) İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

(Özel) İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin dikkatsizlik, yağış ve trafikteki diğer sürücülerin aniden frene basması sonucu ölümden döndükleri kazalar kask kameralarına yansıdı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin dikkatsizlik, yağış ve trafikteki diğer sürücülerin aniden frene basması sonucu ölümden döndükleri kazalar kask kameralarına yansıdı. Motosikletliler o anları sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışta trafiğe çıkan bir motosiklet sürücüsü, Kağıthane Çağlayan Okul Caddesi üzerinde önceki gün saat 14.30 sıralarında seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürücü, yağmurun etkisiyle gidon hakimiyetini kaybederek arkasındakiyle birlikte yere savruldu. Acıdan inleyen gençler daha sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Otobüsüne altına girmekten kurtuldu
E-5 Karayolu Bostancı mevkisinde de geçtiğimiz 24 Aralık’ta seyir halinde başka bir motosiklet sürücüsü ise yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, önünde seyreden yolcu otobüsünün frene basması sonucu kayarak yere düştü. Otobüsün altına girmekten son anda kurtulan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

“Öldür bizi Mustafa”
Esenler Menderes Mahallesi Üçyüzlü mevki’i İnönü Caddesi üzerinde geçtiğimiz 4 Aralık’ta meydana gelen kazada da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, taksicinin sinyal vermeden dikkatsizce sola dönmesi sonucu kaza yaptı. Taksiye çarpan motosikletli ve arkadaşı yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, gençlerin kazadan hemen önce “öldür beni Mustafa” diyerek dalga geçmesi dikkat çekti.
Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde önceki hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sollama yapacağı esnada hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Motosiklet sürücüleri yaşadıkları ve şahit oldukları kask kamerasına yansıyan kazaları sosyal medyada paylaştı.

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