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(Özel) İstanbul’da motosikletlinin yaşadığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta arkadaş grubuyla birlikte motosikletle giden genç, yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir başka otobüsün arasında kaldı.

Esenyurt’ta arkadaş grubuyla birlikte motosikletle giden genç, yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir başka otobüsün arasında kaldı. Hakimiyeti kaybederek yere savrulan genç sürücü hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz 18 Eylül Cuma günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Belediye Altgeçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş grubuyla bulvar üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir genç, bir süre sonra tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Genç sürücü tekerden indiği esnada yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir otobüsün arasından geçmek istedi. Ancak mesafeyi ayarlamayan sürücü, otobüslerin arasında sıkışarak kaza yaptı. Hakimiyeti kaybederek yere savrulan genç sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından bir süre sonra ayağa kalkan genç, motosikletine binerek yoluna devam etti.

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