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  4. (Özel) İstanbul’da motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada

(Özel) İstanbul’da motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de motosiklete binen 5 kişilik bir aile trafikte seyrederken, Sarıyer’de ise açık kasa kamyonetin arkasına bırakılan çocuk yola sarktı.

Sancaktepe’de motosiklete binen 5 kişilik bir aile trafikte seyrederken, Sarıyer’de ise açık kasa kamyonetin arkasına bırakılan çocuk yola sarktı. Tehlikeli yolculuklar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Sarıgazi’de cadde üzerindeki iş yerinde oturan vatandaşlar, 5 kişilik bir ailenin motosikletle seyrettiğini gördü. Yürekleri ağızlara getiren o anları vatandaşlar kaydederken, aile ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sarıyer Yeniköy-İstinye sahil yolunda ise açık kasa kamyonetin kasasına bırakılan küçük bir çocuk, araç seyir halindeyken sarktı. Tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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