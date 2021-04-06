(Özel) İstanbul’da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi. Cep telefonu ve 500 lirası çalınan gencin ihbarı üzerine nişanlı çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Asım Nawaz akşamüstü cadde üzerinde yürüdüğü esnada pencereden kendisine bakan bir kadın tarafından eve çağrıldı. Bunun üzerine eve doğru yönelen genç, kadının kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Genç, içeriye girer girmez kadının nişanlısı tarafından bıçakla önü kesildi. Neye uğradığına şaşıran genç, nişanlı çift tarafından darp edildikten sonra hem cep telefonu hem de 500 lirası bıçakla gasp edildi.

Tuzak kurup evde gasp ettiler

Olayın ardından evden atılan gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, evlerine baskın yaptığı çifti kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İskan Y. ve Necibe K, ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gaspçı çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.