HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

(Özel) İstanbul’da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

06.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi.

1/

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi. Cep telefonu ve 500 lirası çalınan gencin ihbarı üzerine nişanlı çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Asım Nawaz akşamüstü cadde üzerinde yürüdüğü esnada pencereden kendisine bakan bir kadın tarafından eve çağrıldı. Bunun üzerine eve doğru yönelen genç, kadının kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Genç, içeriye girer girmez kadının nişanlısı tarafından bıçakla önü kesildi. Neye uğradığına şaşıran genç, nişanlı çift tarafından darp edildikten sonra hem cep telefonu hem de 500 lirası bıçakla gasp edildi.

Tuzak kurup evde gasp ettiler
Olayın ardından evden atılan gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, evlerine baskın yaptığı çifti kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İskan Y. ve Necibe K, ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gaspçı çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Bıçakla parasını ve telefonunu almışlar”
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Pakistanlı çocuğu çocuğu eve çağırmışlar. Biri bayan diğeri erkek şahıs, nişanlısı yani çocuğu evde bıçakla tehdit ediyorlar, 500 lirasını ve cep telefonunu alıp gönderiyorlar. Çocuk önce şikayetçi olmadı yanıma geldi ve polisi arayalım dedi. Olayı büyütmeyin söyleriz almaya çalışırız dedim. Ancak parayı geri alamayınca ihbarda bulundular. Dün akşam saatlerinde ise gözaltına alındılar” dedi.

Gaspçı çift serbest bırakıldı
Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan nişanlı çift, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

Son Dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

Gözaltına alınan emekli amiral Kezek: Asarım kendimi

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? İşte Öldürülen Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?

Ege'de ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ölüme terk edilmişlerdi! Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.