(Özel) İstanbul’da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada

Sefaköy-Halkalı yolunda motosiklet sürücüsü, üstüne süren servis aracına cam şişe fırlatırken, Beşiktaş’ta ise taksici yasak yerden “u” dönüşü yapınca ölümden dönen motosikletli adeta öfkeden deliye döndü. Motosikletliler o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Sefaköy-Halkalı yolunda geçtiğimiz aylarda akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu esnada servis minibüsü sürücüsü aracı motosikletlinin üzerine sürdü. Sürücünün aynı hareketi birkaç kez tekrarlaması üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşları yaya olarak minibüs sürücüsünün üstüne yürüdü. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, motosikletlinin arkadaşlarından biri cam şişeyi minibüse fırlattı. Motosikletli o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Öfkeden deliye döndü

Beşiktaş’ta geçtiğimiz ay meydana gelen diğer bir olayda ise taksi sürücüsü yasak olan yerden “u” dönüşü yaptı. O esnada cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücülerinden biri ölümden döndüğünü söyleyerek adeta öfkeden deliye döndü. Küfürler savurarak motosikletten inmeye çalışan öfkeli genç, taksinin arkasından gitmeye başladı. Bir süre sonra genci arkadaşı durdurup sakinleştirdi. Gencin arkadaşı kask kamerasıyla kaydettiği o anları sosyal medyada paylaştı.



