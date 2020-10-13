HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da okul servislerine denetim

(Özel) İstanbul’da okul servislerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçları üzerinde denetim gerçekleştirdi.

(Özel) İstanbul’da okul servislerine denetim

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçları üzerinde denetim gerçekleştirdi. Araçlarda evrak kontrolü yaparak sürücüleri uyaran polis, kurallara uymayan 4 sürücüye ise 840 lira idari para cezası kesildi.
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime dün başlamıştı. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.
Kurallara uymayan sürücülere ceza
Kağıthane Cendere Caddesi’nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu. Denetimlerde kurallara uymayan 4 sürücüye toplamda 840 lira idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Bu bölgelerde oturanlar dikkatBu bölgelerde oturanlar dikkat
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Diğer Haberler
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı
Albayrak ailesi korku dolu anlar yaşadı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti: Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklamışlar
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.