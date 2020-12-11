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(Özel)-İstanbul’da ölümüne kısıtlama yolculuğu kamerada

11.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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(Özel)-İstanbul’da ölümüne kısıtlama yolculuğu kamerada

İstanbul’da kısıtlama saatine dakikalar kala evine yetişmeye çalışan motorsikletli sürücü yürekleri ağıza getirdi.İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala evine yetişmeye çalışan motosikletli sürücü D-100 karayolunda araçların arasında "makas" atarak aşırı hızla trafikte dehşet saçtı.

İstanbul’da kısıtlama saatine dakikalar kala evine yetişmeye çalışan motorsikletli sürücü yürekleri ağıza getirdi.
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala evine yetişmeye çalışan motosikletli sürücü D-100 karayolunda araçların arasında "makas" atarak aşırı hızla trafikte dehşet saçtı. Motosikletli sürünün polis aracına yaklaştığı zamanda hızını düşürmesi dikkat çekti. O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da hafta içi saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü trafikte dehşet saçtı. D-100 karayolunda seyir halindeyken araçların arasında aşırı hızla makas atarak, kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. E-5’te aşırı hızla seyir halindeyken polis aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün hızını yavaşlatması ise dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün polis aracını geçtikten sonra yine hızını artırması gözlerden kaçmadı. O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Özel)-İstanbul’da ölümüne kısıtlama yolculuğu kamerada

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