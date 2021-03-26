(Özel) “İstanbul’da “örümcek adam” gibi binaya tırmanan hırsız: “Onun gibi tırmandığım doğrudur”

Beyoğlu’nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta “örümcek adam” gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette 33 suçtan kaydı bulunan şahıs adliyeye sevki esnasında İHA muhabirinin sorusuna, “Pişmanım, aç olduğum için çıktım. Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur” dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girmişti. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çalmıştı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıkmıştı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirmişti. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta “örümcek adam” gibi binaya tırmanmaya başlamıştı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.