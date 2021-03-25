HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada

(Özel) İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada

25.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü’nde otobüs şoförü, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü.

Eminönü’nde otobüs şoförü, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şoför, yolcunun üzerine yürüyerek “Akıllı ol” dedi. O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, otobüs durağında durması gerektiğini söyledi. Şoförün o anlarda maskesi olmadığı da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü "Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” derken, olayın ardından Karagüdekoğlu İBB Beyaz Masa’ya şikayette bulunduğunu ifade etti.

“Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar”
Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Ekrem Karagüdekoğlu, “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana ’hep aynısını yapıyorsun’ dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı?Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Son Dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

e-Devlet sosyal yardım desteği başvuru sonuçları | Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı? Bakan açıkladı!

Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı?

'El bombası' zannedip polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Polisi alarma geçiren olay! Gerçek bambaşka çıktı

Denizli'de yer altından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

Yer altından gelen korkunç seslerin sebebi ortaya çıktı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası flaş 'tam kapanma' önerisi

Vaka sayılarındaki artış sonrası flaş 'tam kapanma' önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.