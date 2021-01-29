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  4. (Özel) İstanbul’da otobüs şoförüne saldırıyla ilgili yeni görüntüler kamerada

(Özel) İstanbul’da otobüs şoförüne saldırıyla ilgili yeni görüntüler kamerada

29.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden şahsın, otobüs şoförü ve oğlu tarafından olayın öncesinde saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden şahsın, otobüs şoförü ve oğlu tarafından olayın öncesinde saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobil sürücüsünün otobüs şoförüyle tartıştığı, sonrasında ise aracına binerek gitmek istediği esnada şoför ve oğlu tarafından aracına vurulduğu görülüyor.
Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp D., iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu Mehmet Salih D.’yi darp etmişti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Olayın ardından yakalanıp tutuklanmışlardı
Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlatmış, cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen şahıslar, burada “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Otobüs şoförü ve oğlu tarafından saldırıya uğramış
Öte yandan yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (MOBESE-KGYS) kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün cadde üzerinde otobüsün önünden seyrettiği esnada selektör yapması ve korna çalması nedeniyle duruyor. Aracından inen sürücün otobüs şoförüyle tartıştığı ve sonrasında aracına biniyor. Otobüsten inen şoför ve oğlu araca tekme ve yumruk atıyor. Şoförün oğlu aracın önüne geçtiği esnada sürücü gaza basarak uzaklaşıyor. Otobüs şoförünün ise aracın arkasından tekme atıyor. Vatandaşlar olay yerine toplanırken, şoför ve oğlu otobüse geri biniyor.

Otobüs şoförü psikolojik tedavi görmüş
Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün otobüsün arkasından bir süre gittiği ve korna çalarak yol istediği, şoförün yol vermesinin ardından otomobil sürücüsünün önüne geçerek fren yaptığı iddia edildi. Ancak otomobil sürücüsünün otobüs şoförü ve oğlu tarafından saldırıya uğradığı esnada araçta eşinin ve çocuklarının da olduğu, otobüs şoförü Eyüp D.’nin ise geçmişte iflas etmesi nedeniyle önceden psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca seferde olan otobüs şoförlerinin sağlıklarını etkileyecek şekilde acil durum oluşmadığı sürece araçtan inmelerinin de yasak olduğu kaydedildi.

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