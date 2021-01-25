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  4. (Özel) İstanbul’da otobüs şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı

(Özel) İstanbul’da otobüs şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı

25.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 maganda, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı.Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti.

Kağıthane’de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 maganda, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı.
Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu M.S.D.’yi darp etmişti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı
Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Magandalar tutuklandı
Emniyete götürülen şahıslara burada “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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