HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

(Özel) İstanbul’da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin arkasına tutunarak seyretti.

(Özel) İstanbul’da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin arkasına tutunarak seyretti. Merter’de sepetli bir motosiklette trafikte hiçbir önlem almadan giden 7 genç ise yürekleri ağza getirdi.
İstanbul’da zaman zaman ortaya çıkarak trafikteki otobüslerin arkasına tutunup seyreden patenli gençlere bir yenileri daha eklendi. Eyüpsultan Alibeyköy’de patenli 5 genç, cadde üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler kendi canlarını adeta hiçe saydı. E-5 karayolu Acıbadem mevkisinde de bir başla patenli 2 genç otobüse tutunarak, başka bir noktada diğer 2 genç ise motosikletliye tutunarak ilerledi.

Motosiklette 7 kişi seyrettiler
Merter’de ise geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde sepetli motosikletle seyreden 7 genç, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan kilometrelerce yol giden gençler, kendisini görüntüleyen sürücüye karşı da dans ederek karşılık verdi. Gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Özel) İstanbul’da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Kağıthane’de hareketli dakikalar!Kağıthane’de hareketli dakikalar!
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Ablasından tehdit gibi sözler! 'Konuşursam...'
Ablasından tehdit gibi sözler! 'Konuşursam...'
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
İBB duyurdu! İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın
Kağıthane’de hareketli dakikalar!
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Türkiye, yeni NAVTEX ilan etti
İzmir Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler
Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.