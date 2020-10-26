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  4. (Özel) İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu terörü kamerada

(Özel) İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu terörü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de düğün eğlencesi adı altında korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen bir araya grup, sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle patinaj çekti.

Çekmeköy’de düğün eğlencesi adı altında korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen bir araya grup, sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle patinaj çekti. Ortalığı dumana boğarak adeta terör estiren grup ardından konvoy halinde yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerden birinin “makas” da attığı eğlenceyi kaydeden grup bir de sosyal medyada paylaştı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında artan vak’alara rağmen Çekmeköy’de bir grup dün düğün eğlencesini adı altında bir araya geldi. Semtteki bir sokakta saatlerce eğlenen grup ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Grup bir süre ilerledikten sonra sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle dakikalarca patinaj çekti.

Patinaj çekip “makas” attılar
Ortalığı dumana boğan grup ardından tekrardan hareket haline geçerek konvoy halinde karayoluna çıktı. Burada konvoydaki sürücülerden biri araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dörtlü sinyallerini yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği tehlikeye düşürerek mega kentte saatlerce konvoy halinde tur attı. Gruptakiler trafiği tehlikeye düşürdükleri o anları sosyal medyada paylaştı.
Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin peşine düştü.

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