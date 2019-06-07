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(Özel) İstanbul’da patronlarını silahla vuran zanlılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Kağıthane’deki bir fırında konuşmak için yanına gittikleri patronlarını ofisinde tabancayla göğsünden vurarak kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından Kocaeli’de kıskıvrak yakalandı.

Kağıthane’deki bir fırında konuşmak için yanına gittikleri patronlarını ofisinde tabancayla göğsünden vurarak kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından Kocaeli’de kıskıvrak yakalandı. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında bir fırında meydana gelen olayda, iki eski çalışan iş yerine girerek bir üst kattaki ofise çıktı. Burada şahıslar eski patronları İlker Pisikoğlu (40) ile görüşmeye başladı. Görüşmeden kısa bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede iddiaya göre şahıslardan biri belinden çıkarttığı tabanca ile Pisikoğlu’nu 4-5 el ateş ederek göğsünden ve boynundan vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından şahıslar fırının arka kapısından hızla çıkarak kiraladıkları otomobile binip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler beklenildiği esnada ağır yaralı Pisikoğlu, vatandaşlar tarafından otomobil ile Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pisikoğlu’nun hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralı halde yürürken yere yığıldı
Görüntülerde, fırın çalışanı patronunun bulunduğu ofise girmek istiyor. Ancak kapıyı zorlamasına rağmen açamıyor. Ardından içeriden sesleri duyan çalışan koşarak aşağıya iniyor. Daha sonra tekrar yukarıya çıkan çalışan kapıyı açıyor ama zanlıların elinde bıçak ve tabanca görünce yeniden aşağıya kaçıyor. Zanlılar ise ofisten çıkarak hızlı bir şekilde fırının arka kapısından kaçıyor. Zanlıların kaçmasının ardından yaralının annesi ofise giriyor. Panikle ofisten çıkan anne aşağıdan yardım istiyor. Yaralı adam ise ofisten çıktıktan sonra here yığılıyor. Yanına gelen çalışanlar yardım ettikten sonra yaralıyı elleriyle fırından dışarıya çıkartıyor. Vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.

Polis adım adım takip etti
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerinin Abdulkadir Ö. (29) ve Eren U. (21) olduğunu tespit etti. Şahısların olaydan sonra kiralık otomobil ile şehir dışına kaçtıklarını belirleyen polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemesi sonucu Kocaeli’ye gittiklerini belirledi. Hemen yola çıkan ekip, şahısların saklandıkları adresi belirleyerek takibe aldı.

Nefes kesen operasyonla yakalandılar
Yapılan takipler sonucunda şahısların olaydan sonra kaçtıkları araca bindiğini gören polis, takibini sürdürdüğü şahısların ilçede bir kafeteryaya gittiğini gördü. Ardından otomobilin ve kafeteryanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, mekandan çıkan şahısları silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda şahıslarla birlikte olayda kullandıkları silahların da ele geçirildiği öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine teslim edilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

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