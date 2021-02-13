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  4. (Özel) İstanbul’da “peruklu hırsız” cep telefonunu çaldı

(Özel) İstanbul’da “peruklu hırsız” cep telefonunu çaldı

13.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy’de perukla kendini kamufle eden yabancı uyruklu bir şahıs, müşteri gibi geldiği telefoncu dükkanında esnafın kaskodan geçici olarak verilen cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Mecidiyeköy’de perukla kendini kamufle eden yabancı uyruklu bir şahıs, müşteri gibi geldiği telefoncu dükkanında esnafın kaskodan geçici olarak verilen cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken olayla ilgili konuşan esnaf Bedirhan Taşbaşı, “Ben doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben anlayamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi” dedi.
Olay, geçtiğimiz 13 Ocak Çarşamba günü saat 18.10 sıralarında Şişli Mediciyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peruk takarak kendini kamufle eden yabancı uyruklu erkek bir şahıs, akşam saatlerinde bir telefoncu dükkanına müşteri gibi geldi. Şahıs ardından esnaf Bedirhan Taşbaşı’dan (23) İngilizce konuşarak hattına internet (data) yüklemesini istedi. Esnafın çeviri programı kullanarak şahsın ne istediğini anlamasının ardından yükleme yapılmadığını belirtti. Şahıs bu kez cep telefonunu göstererek kırılmaz cam takılmasını istedi. Esnafın camı bulmak için reyona dönmesini fırsat bilen şahıs, tezgâhtaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Peruklu hırsız kaşla göz arasında çaldı
Şahıs ardından dışarıya çıkmak için hamle yaptı. Şahsın çıktığını gören esnaf Taşbaşı, nereye gittiğini sordu. Şahıs dışarıda sigara içeceğim diyerek işyerinden ayrıldı. Dakikalar sonra şahsın gelmemesi üzerine dışarıya bakan Taşbaşı, şahsı göremeyince içeriye girdi. Tezgahta cep telefonunu göremeyen esnaf görüntüleri incelediğinde çalındığını anladı. Bunun üzerine kayıtları da alan esnaf emniyete giderek şikayette bulundu.

“Peruk falan takmıştı, değişik bir modeldi”
Olayla ilgili konuşan esnaf Bedirhan Taşbaşı, “Müşteri yabancı uyrukluydu ve aksanlı olarak İngilizce konuşuyordu. İlk başta internet datası yükletmek istediğini söyledi. Daha sonra bende çeviriye bakarak ne anlatmak istediğini anlamak istedim. Sonrasında bizde bulunmadığını söyledim. Daha sonra bana kırılmaz ekran sordu. Tipi de baya değişikti. Ben arkamdaki reyondan kırılmaz ekrana bakarken cihazımı çalıyor. Kendi cihazını da alıyor. Peruk falan takmıştı, değişik bir modeldi. Tam ben arkamı döndüm, görür gibi oldum dışarıya doğru çıkıyordu. Ben sigara içip geleceğim dedi. Bende şüphelenmedim, böyle bir olay ilk defa başımıza geldi. 3-4 dakika geçtikten sonra ben dışarıya çıktık, bir baktım müşteri yok. Döndüm bakınca kendi telefonumda yoktu” dedi.

“Doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben bile anlayamadım”
Taşbaşı, “Konuyla alakalı bir mağduriyetimiz var. Çalınan telefon 2 bin lira civarındaydı, bana kasko şirketiyle verilmişti. Cihazımı tamire göndermiştim, onlar da kullanmak için bu cihazı göndermişlerdi. Bu cihaz çalındı ve kasko şirketi de bu cihazla alakalı benden para talep ediyor. 2 şekilde de mağdurum. Şahsın üzerinde gri renkli bir palto vardı. Görünüşü kadın ama kendisi erkek gibiydi. Kendini tamamen kamufle edecek şekilde uyarlamış. Ben doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben anlayamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Aksanı da çok iyiydi” ifadelerini kullandı.
Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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