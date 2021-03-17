(Özel) İstanbul’da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Kağıthane’de sabaha karşı polis merkezinin yaklaşık 100 metre yakınındaki bir restorana girmeye çalışan şahıs, gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Ağzında sigara olan ve panik yaşayan şahsın yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerine devriye görevi ifa eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüpheli bir şahsın asma kilidi kırarak restorana girmeye çalıştığını gördü.

Bekçiler suçüstü yakaladı

Bunun üzerine bekçiler şahsın yağına yavaşça yaklaştı. Bekçiler, ağzında sigara da olan şahsı kıskıvrak yakaladı. Suçüstü yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran şahıs gözaltına alınarak Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olay teşebbüste kaldığı için serbest bırakıldı

Burada sorgulanarak ifadesi alınan şüpheli Emre B. hakkında "İş Yerinden Hırsızlık Teşebbüsü" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlamam Emre B, savcılık talimatıyla olay teşebbüste kaldığı ve gerçekleşmediği için serbest bırakıldı.

