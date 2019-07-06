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(Özel) İstanbul’da sahillerin güvenliği ‘Martı’lara emanet

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahillerdeki asayiş ve güvenlik artık ‘Martı’ polislerine emanet olacak.

İstanbul’da sahillerdeki asayiş ve güvenlik artık ‘Martı’ polislerine emanet olacak. Kadıköy’de göreve başlayan bisikletli Martı polis timi, otomobil ya da motosiklet ulaşımının zor olduğu sahil bölgelerindeki yaşanabilecek olaylara anında müdahale edebilecek. Haftanın her günü sahillerde güvenliği sağlayacak olan martı polisleri havadan görüntülendi.
İstanbul’da sahillerde güvenliği ve asayişi sağlamak için ‘Martı’ olarak tabir edilen bisikletli polis timleri göreve başladı. Kadıköy’de sahil bölgelerinde göreve başlayan Martı polisleri, otomobilin ve motosikletin ulaşımının zor olduğu sahil bölgesinde güvenliği sağlayacak. Yaz aylarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu sahillerde yaşanabilecek olaylara Martı polisleri tarafından anında müdahale edilebilecek. Haftanın her günü görev yapacak olan Martı polisleri sahilde bisikletle tur atarak veya şüpheli gördükleri şahıslara kimlik kontrolü yaparak sahilde asayişi sağlayacaklar.
Bisikletli martı polislerinin sahil bölgesinde göreve başlaması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Martı polisler hakkında konuşan bir vatandaş, “Bence sahilde olmaları gayet güvenli bir şekilde ilerliyor. Gasp olsun başka bir şey olsun, onlar sayesinde biz böyle şeylerden korunmuş oluyoruz. Spor amaçlı da olabilir bu, bisikletle her yere gidebiliyorlar, ulaşımlar daha kolay oluyor. Daha hızlı müdahale edebiliyorlar” dedi.
Martı polis timinin kazasız belasız vazife yapmasını temenni eden bir vatandaş, “Polis teşkilatı ülkemizde huzuru destekleyen, her zaman vatandaşın yanında olan bir devlet birimi. Birlikte olmaları, kötü niyetli insanların frenlenmesi konusunda hizmet vermeleri vatandaş olarak bizlere keyif ve huzur veriyor. Devamını temenni ediyor ve kazasız belasız vazife yapmalarını arzu ediyoruz. Gayet mantıklı çünkü burada motorize olan bir ekibin hizmet yapması çok zor olur. Sanıyorum çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.
Sahillerde güvenliği sağlayacak olan Martı polisleri drone ile havadan görüntülendi.

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