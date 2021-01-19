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  4. (Özel) İstanbul’da servis minibüsünün takla atıp devrildiği an kamerada

(Özel) İstanbul’da servis minibüsünün takla atıp devrildiği an kamerada

19.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir hazır giyim firmasına ait servis minibüsü, buzlanan yola kayarak takla attıktan sonra devrildi.

Kağıthane’de bir hazır giyim firmasına ait servis minibüsü, buzlanan yola kayarak takla attıktan sonra devrildi. Feci kaza kameralara yansırken, bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü olayda minibüsün içerisindeki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 07.40 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası Ali Gül Husas, 34 LFL 543 plakalı servis minibüsüyle bir hazır giyim firmasının çalışanlarını aldıktan sonra yola koyuldu. Sürücü Husas buzlanan dik cadde üzerinden inmek istediği esnada aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaş saniyeler ölümden kurtuldu
Görüntülerde, bir vatandaş buzlanan yolda yürüyerek yukarıya çıkmaya çalışıyor. O esnada bariyerlere çarpan servis minibüsü takla atıyor. Takla atmasının ardından minibüsü devrilerek duruyor. Kazayı duyan çevredeki vatandaşlar minibüsün olduğu yere koşuyor.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Yunus Emre Dönmez ve Nergis Çolak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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