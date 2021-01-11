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  4. (Özel) İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada

(Özel) İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada

11.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.

Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanarak yere savrulan şahsın bacağını çevredekiler kemerle önce sıktı sonra da caddedeki ambulansa taşıdı. Saldırı anı kameralara yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokak üzerindeki bir çay ocağının önene gelen Adnan Hozman, çay söyledikten sonra dükkanın önünde oturmaya başladı. Hozman bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan şahıs koşarak kaçarken, bacağına 1 adet mermi isabet eden Hozman ise yaralandı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bacağına kemer bağlayıp sıktılar
Görüntülerde, Hozman çay ocağındaki taburelerde oturuyor. Bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs ateş açıyor. Bacağına isabet alan mermiyle Hozman yaralanarak yere savruluyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar ise koşarak kaçıyor. Yerde acı içerisinde kıvranan Hozman’ın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koşuyor. Yaralının yanına gelen vatandaşlar kan kaybı yaşamasın diye bacağını kemerle sıkıyor. Kalabalığın oluşmasının ardından ambulansın gelmesiyle Hozman taşınıyor.
Öte yandan olayın ardından yaralı Hozman ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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