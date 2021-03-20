HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı

(Özel) İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı

20.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir peşinde oldukları iki torbacı tartıştıktan sonra güpegündüz sokakta havaya ateş açarak kaçtı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir peşinde oldukları iki torbacı tartıştıktan sonra güpegündüz sokakta havaya ateş açarak kaçtı. Şahısları takibe alan polis ekipleri aracına binecekleri esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok miktarda “bonzai” ele geçirildi.
Olay, dün saat öğle saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerimde kimliği belirsiz 2 şahıs cadde üzerinde güpegündüz tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak üzerinde park halinde olan şahıslara ait otomobilin plakasını sorguladıklarında “uyuşturucu madde ticareti” yapılan araç olduğunu fark etti.

Tartışıp havaya ateş açınca yakalandılar
Bunun üzerine beklemeye başlayan Kağıthane park polisi, bir süre sonra 2 şahsın otomobile yaklaştığını gördü. Peşlerinden giden polis, 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Yapılan aramalarda İsa Abdülsamet T’nin üstünden tabanca, 5 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Diğer şahıs olan Mehmet C’nin üzerinde ise satışa hazır çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen uyuşturucu madde, 270 lira ve cep telefonu bulundu.

Evinden uyuşturucu fışkırdı
Aramalarında ardından 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden Kağıthane park polisi, şahısların üzerinden çıkan faturalardan ev adreslerini tespit etti. Eve girerek arama yapan polis, didik didik yaptığı aramalarda kavanozda ve koltukların arasında çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından 2 torbacı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 binler civarında

İşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısı

Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: 'Hamdolsun, Allah razı olsun'

Boynukalın sosyal medyadan paylaştı: Hamdolsun, Allah razı olsun

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!

Son Dakika: MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İşte güncel Koronavirüs risk haritası... Hangi iller düşük riskli, hangi iller yüksek riskli oldu?

İşte güncel Koronavirüs risk haritası...

Lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın! “Dünyaca ünlü doktor” yalanıyla kandırmışlar

'Dünyaca ünlü doktor' diye gidenlere büyük şok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.