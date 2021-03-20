(Özel) İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir peşinde oldukları iki torbacı tartıştıktan sonra güpegündüz sokakta havaya ateş açarak kaçtı. Şahısları takibe alan polis ekipleri aracına binecekleri esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok miktarda “bonzai” ele geçirildi.

Olay, dün saat öğle saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerimde kimliği belirsiz 2 şahıs cadde üzerinde güpegündüz tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak üzerinde park halinde olan şahıslara ait otomobilin plakasını sorguladıklarında “uyuşturucu madde ticareti” yapılan araç olduğunu fark etti.

Tartışıp havaya ateş açınca yakalandılar

Bunun üzerine beklemeye başlayan Kağıthane park polisi, bir süre sonra 2 şahsın otomobile yaklaştığını gördü. Peşlerinden giden polis, 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Yapılan aramalarda İsa Abdülsamet T’nin üstünden tabanca, 5 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Diğer şahıs olan Mehmet C’nin üzerinde ise satışa hazır çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen uyuşturucu madde, 270 lira ve cep telefonu bulundu.